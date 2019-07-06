После гибели двух парней в заброшенном доме в Абинске завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 09:03 2019-07-06T09:03:43+03:00

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Следователи Абинского района возбудили уголовное дело после гибели двух парней в заброшенном доме. Напомним, трагедия случилась днем 30 июня. Трое подростков собирали металлолом, но в одном из заброшенных домов на них обрушилось перекрытие.

- Установлено, что трое молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет проникли на не огороженную территорию одного из участков садового товарищества «Водник 1», - рассказывают «КП» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - Здесь было недостроенное двухэтажное строение. По версии следствия, в тот момент, когда молодые люди были внутри здания произошло его обрушение.

Одному из погибших парней было 18 лет, другому исполнилось 14. Их 22-летний родственник госпитализирован в больницу, ему оказали медицинскую помощь и в тот же день выписали.

- Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», - добавляют в ведомстве.

Проводятся судебно-медицинские экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU