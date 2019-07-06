2019-07-06T10:55:14+03:00
Общество

В горах Сочи задержали туристов, срезавших путь к водопадам

Пропусков в погранзону у них не было
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Туристы нарушили правила пограничного режима.Туристы нарушили правила пограничного режима.
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Все произошло рядом с одним из горнолыжных курортов Красной Поляны. Двое туристов находились в пятикилометровой полосе до российско-абхазской границы. При этом пропусков в пограничную зону у них не было.

Пограничникам мужчины рассказали, что спустились по южному склону хребта Аибга и вышли за пределы горнолыжной инфраструктуры, чтобы пройти к водопаду Червонный.

- Они знали, что здесь находится приграничная территория. Но после посещения каскада водопадов Менделиха решили добраться до еще одной местной природной достопримечательности, - рассказывают в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

В итоге их задержали сотрудники ближайшего пограничного отделения и оштрафовали.

Пограничники напоминают отдыхающим, что для посещения достопримечательностей, расположенных в пограничной зоне Кубани (Сказочный каньон», «Мамонтово ущелье», водопады Девичьи слезы и Безымянный, озеро Кардывач), необходимо заблаговременно оформлять пропуска в пограничную зону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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