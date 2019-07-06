Два анапских пляжа признали лучшими

СЕГОДНЯ 09:57 2019-07-06T09:57:10+03:00

Стало известно, какой пляж в Анапе лучше

Архитектурный облик и уровень комфорта на этих территориях находится на высшем уровне

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Два пляжа Анапы признаны лучшими в Краснодарском крае. Об этом стало известно на заседании межведомственной комиссии по развитию санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплекса региона.

Оценивался не только уровень комфорта для отдыхающих, но и архитектурный облик береговой зоны.

- По результатам проведенной проверки пляжи в селе Витязево и станице Благовещенской получили высокую оценку комиссии, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации курорта. - Они оборудованы в соответствии со всеми требованиями безопасности и всегда поддерживаются в должном санитарном состоянии.

Кроме того, по данным Роспотребнадзора, пробы морской воды здесь соответствуют нормам. Ни одного случая заболевания, связанного с купанием в море, не выявлено.

ИСТОЧНИК KP.RU