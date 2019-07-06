Смотровую башню на горе Ахун в Сочи назвали идеальным местом для свиданий

СЕГОДНЯ 12:12 2019-07-06T12:12:36+03:00

Смотровая башня была построена в 30-е годы XX века и пользуется необыкновенной популярностью у туристов.

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Удивить свою вторую половинку хотят многие, но часто сталкиваются с дилеммой - где устроить романтическую встречу.

Этот вопрос задали пользователям в социальных сетях. И первую строчку занимает Смотровая башня на горе Ахун в Сочи. Почти четверть опрошенных назвали ее идеальным местом для свиданий. Еще бы - открывающиеся виды никого не оставляют равнодушными.

Смотровая башня на горе Большой Ахун была построена в тридцатые года 20 века и пользуется необыкновенной популярностью у туристов. Сама башня сделано из грубо обработанного известняка, в романском стиле. Внешне она похожа на небольшую крепость.

Стоит сказать, что в рейтинг наиболее подходящих для свиданий, также вошли Поцелуев мост в Санкт-Петербурге, Беседка ветров в Гурзуфе и Платан Дункан в Ялте.

ИСТОЧНИК KP.RU