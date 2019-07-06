Пожар в поселке под Анапой мог произойти из-за короткого замыкания электропроводки

СЕГОДНЯ 13:56 2019-07-06T13:58:01+03:00

Пострадавших и погибших нет [видео]

Изменить размер текста: A A

Предварительной причиной возгорания в поселке Джемете под Анапой, где сгорели торговые киоски, называют короткое замыкание электропроводки. Однако точную причину специалисты установят только через неделю.

Напомним, сообщение о пожаре поступило спасателям в субботу, 6 июля, в 05:57.

- Площадь возгорания составила 150 квадратных метров, - сообщали «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - В ликвидации задействовали две единицы техники и водовозка, а также семь спасателей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="288" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/718745" frameborder="0"></iframe> Под Анапой в посёлке Джемете сгорели торговые павильоны Видео: Михаил Зеленчуков/Youtube.

Ровно через час - в 06:57 пожар был потушен.

По словам очевидцев, полностью сгорело несколько торговых павильонов, которые уже не подлежат ремонту. В этих киосках продавали фастфуд, а также сувениры.

Информации о пострадавших нет. Обстоятельства происшествия уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU