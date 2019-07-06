Пожар в поселке под Анапой мог произойти из-за короткого замыкания электропроводки
Предварительной причиной возгорания в поселке Джемете под Анапой, где сгорели торговые киоски, называют короткое замыкание электропроводки. Однако точную причину специалисты установят только через неделю.
Напомним, сообщение о пожаре поступило спасателям в субботу, 6 июля, в 05:57.
- Площадь возгорания составила 150 квадратных метров, - сообщали «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - В ликвидации задействовали две единицы техники и водовозка, а также семь спасателей.
Под Анапой в посёлке Джемете сгорели торговые павильоны Видео: Михаил Зеленчуков/Youtube.
Ровно через час - в 06:57 пожар был потушен.
По словам очевидцев, полностью сгорело несколько торговых павильонов, которые уже не подлежат ремонту. В этих киосках продавали фастфуд, а также сувениры.
Информации о пострадавших нет. Обстоятельства происшествия уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU
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