2019-07-06T13:58:01+03:00
Происшествия

Пожар в поселке под Анапой мог произойти из-за короткого замыкания электропроводки

Пострадавших и погибших нет [видео]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Фото: anapa-ch.ruФото: anapa-ch.ru
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Предварительной причиной возгорания в поселке Джемете под Анапой, где сгорели торговые киоски, называют короткое замыкание электропроводки. Однако точную причину специалисты установят только через неделю.

Напомним, сообщение о пожаре поступило спасателям в субботу, 6 июля, в 05:57.

- Площадь возгорания составила 150 квадратных метров, - сообщали «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - В ликвидации задействовали две единицы техники и водовозка, а также семь спасателей.

Под Анапой в посёлке Джемете сгорели торговые павильоны Видео: Михаил Зеленчуков/Youtube.

Ровно через час - в 06:57 пожар был потушен.

По словам очевидцев, полностью сгорело несколько торговых павильонов, которые уже не подлежат ремонту. В этих киосках продавали фастфуд, а также сувениры.

Информации о пострадавших нет. Обстоятельства происшествия уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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