Температура морской воды 6 июля 2019: холоднее всего купаться на пляжах Анапы

СЕГОДНЯ 14:15 2019-07-06T14:15:12+03:00

А вот в Джубге море как парное молоко

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С начала июля в Краснодарском крае установилась ясная погода, температура воздуха днем не падает ниже 32 градусов. В такой зной больше всего хочется освежиться в море, правда, не везде, вода прохладная.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в Сочи и Адлере температура моря вот уже который день держится на уровне 25 градусов тепла. Причиной высокой для этого времени температуры воды стало очень активное солнце, которое прогрело воздух до значений, превышающих средних многолетние на 4-5 градусов.

В Джубге вода как парное молоко - 25,3 градуса, чуть ниже температура воды в Туапсе - 25,1 градуса. Еще прохладнее в Новороссийске - там море прогрелось до 24,9 градуса.

В Геленджике, по словам отдыхающих, комфортнее всего плавать - 24,5 градуса по Цельсию. А сама прохладная вода 6 июля в Анапе - 23,4 градуса.

На пляжах Азовского побережья в Темрюке водичка поднялась до отметки 25,2 градуса, почти такая же температура воды в Приморско-Ахтарске - 25,1 градуса тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU