В Краснодаре по улице Советской спуск к набережной обновят к 15 августа
В ближайшие дни на участке улиц Советской (от Рашпилевской до Кубанской Набережной) будет шуметь техника. Здесь дорожники заменять асфальт. Кроме того, здесь сформируют и оформят небольшие зеленые островки. А по всей ширине тротуаров уложат плитку.
- У Советской есть одна особенность - это улица, которая, по сути, связывает главную улицу города с набережной, - сказал мэр Краснодара Евгений Первышов. - И здесь достаточно крутой уклон. Предстоит продумать, как его благоустроить, чтобы он стал комфортным для подъема и спуска всех горожан.
Сейчас специалисты готовят основание на тротуарах и укладывают плитку, устанавливают бордюры и делают съезды во дворы.
Фото: krd.ru
Затем здесь снимут старый асфальт, поднимут просевшие люки на коммуникациях и уложат несколько слоев нового покрытия.
- Полностью завершить все работы планируется к 15 августа, - говорят в администрации Краснодара. - На большинстве дорог обновление дорожного покрытия планируют завершить к 1 сентября. После этого срока должны остаться только нанесение разметки, установка дорожных знаков.
ИСТОЧНИК KP.RU
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