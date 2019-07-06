В Краснодаре кровлю дома на Мира, 90, поврежденную после пожара, начнут восстанавливать 8 июля

СЕГОДНЯ 19:12 2019-07-06T19:12:44+03:00

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В краевом центре разбирают поврежденную после пожара кровлю жилого дома по улице Мира, 90. Напомним, возгорание произошло днем 4 июля. Очаг находился на чердаке. Пламя быстро разгорелось и охватило площадь в 1600 квадратов. Семь человек, чьи квартиры пострадали больше всего, разместили в гостинице.

Сейчас муниципальная «Служба спасения» разбирает и вывозит сгоревшую кровли. На месте работают 5 спецмашин и 18 спасателей. Для обеспечения безопасности территории вокруг дома оцепили сотрудники полиции.

Фото: krd.ru

- Сейчас уже расчищено примерно половина площади крыши - 800 квадратов из 1600. Планируем работы по разбору конструкций кровли завершить в течение двух дней, - сообщил заместитель главы краевого центра Андрей Дорошев. - После демонтажа специалисты подрядной организации приступят к восстановлению кровли.

По поручению главы города Евгения Первышова уже подобрали организацию, имеющую большой опыт этих работ.

Фото: krd.ru

- Финансирование будет из внебюджетных источников - все с этим связанные вопросы решены, - добавил Андрей Дорошев.

ИСТОЧНИК KP.RU