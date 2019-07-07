2019-07-07T09:52:50+03:00
Спорт

Футболисты «Краснодара» 10 июля проведут открытую тренировку на домашнем стадионе

Клуб приглашает всех желающих
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: ФК "Краснодар"Фото: ФК "Краснодар"
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ФК «Краснодар» в преддверии нового сезона 10 июля проведет открытую тренировку на домашнем стадионе. Вход свободен для всех желающих.

- Болельщики и медиаперсоны смогут войти на стадион через входы № 15 и № 16, которые будут открыты с 17:30 и разместиться на Южной трибуне, - сообщают в пресс-службе клуба.

Мероприятие начнется в 18:30. Кроме тренировки, болельщиков ждет представление новичков– Юнеса Намли, Тони Вилены и Руслана Камболова, а также награждение команды бронзовыми медалями РПЛ прошлого сезона.

В первом туре предстоящего чемпионата «Краснодар» на выезде сыграет с грозненским «Ахматом». Встреча состоится 14 июля в 21:30. Первый домашний матч «быки» проведут 27 июля против новичка РПЛ «Сочи».

ИСТОЧНИК KP.RU

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