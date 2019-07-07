Уилл Каммингс стал игроком ПБК «Локомотив-Кубань»

СЕГОДНЯ 10:24 2019-07-07T10:29:54+03:00

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Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» объявил о переходе 26-летнего американского разыгрывающего. Состав команды пополнил Уилл Каммингс, с которым заключен двухлетний контракт. Последние три сезона игрок провел в Европе.

Сезон-2016/17 он закончил со статусом лучшего снайпера греческой лиги в «Арисе», а год спустя оказался обладателем Еврокубка в составе турецкой «Дарюшшафаки». Сезон-2018/19 Каммингс провел в «Ольденбурге», где стал MVP немецкой бундеслиги по итогам регулярного чемпионата.

- Мы начали трансферную кампанию с подписания очень хорошего игрока. Он оптимально сочетается как с нашей системой, так и с задачей создать талантливую команду из мотивированных баскетболистов. Уилл демонстрировал высокий уровень игры на протяжении нескольких сезонов подряд, и мы ожидаем, что он продолжит эту тенденцию в цветах «Локо», - прокомментировал подписание игрока новый главный тренер «Локомотива-Кубани» Лука Банки.

ИСТОЧНИК KP.RU