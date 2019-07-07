2019-07-07T11:34:23+03:00
Здоровье

Краснодарские онкологи удалили у пациентки две опухоли одновременно

Операция длилась более пяти часов
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Одна из опухолей весила 15 кг Фото: Минздрав ККОдна из опухолей весила 15 кг Фото: Минздрав КК
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В краснодарском онкодиспансере две бригады хирургов одновременно удалили две опухоли у 70-летней пациентки.

Во время диспансеризации у женщины обнаружили симптомы рака тела шейки матки, позже диагноз подтвердился, но онкологи выявили еще одну крупную опухоль в брюшной полости.

- Она располагалась в анатомически труднодоступном для хирургов месте. Опытные диагносты подтвердили опасения – сразу две опухоли прогрессировали. Чтобы спасти женщину, операцию проводила мультидисциплинарная бригада онкогинекологов и онкопроктологов, - сообщают в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.

Операция длилась более пяти часов. Опухоль в брюшной полости размером с футбольный мяч и весом 15 килограммов была удалена.

- Благодаря профессионализму врачей, пациентка быстро пошла на поправку. Хочу напомнить, что на сегодняшний день – ранняя диагностика главный инструмент борьбы с болезнью, - прокомментировал главный врач ГБУЗ КОД №1 Роман Мурашко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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