2019-07-07T12:15:48+03:00
Авто

Выделенная полоса на улице Северной в Краснодаре начнет работать с 10 июля

Ее запустят на участке от Рашпилевской до Тургенева
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Пересечение Северной и АэродромнойПересечение Северной и Аэродромной
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В Краснодаре раньше запланированного срока запустят новую выделенную полосу для общественного транспорта на улице Северной. Она заработает с 10 июля на участке длиной 2,7 км от улицы Рашпилевской до Тургенева. Уже сейчас там готовят разметку, знаки и информационные стенды. Кроме того, будет переустроен перекресток Северной и Аэродромной, движение по нему изменится также с 10 июля.

Выделенная полоса на улице Северной

Выделенная полоса на улице Северной

— По улице Северной мы вводим сразу два серьезных изменения. Первое — это выделенная полоса, обустройство которой активно ведется. А также завершим переустройство перекрестка ул. Аэродромной и Северной. Все это вместе позволит серьезно улучшить движение на этом участке — в первую очередь, общественного транспорта, — сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Теперь с Аэродромной можно будет повернуть налево на Северную, минуя «зеленый островок», а левый поворот с Северной на Аэродромную запретят.

Пересечение Северной и Аэродромной с 10 июля

Пересечение Северной и Аэродромной с 10 июля

- Более того, «выделенка» по улице Северной станет дополнением к действующей выделенной полосе по ул. Октябрьской. Таким образом, для троллейбусов и автобусов, следующих по ул. Октябрьской с выездом на Северную, будет уже два участка пути, на которых действует приоритет для движения общественного транспорта, - рассказали в администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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