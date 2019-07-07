Молодежный форум «Регион 93» стартовал в Краснодарском крае

СЕГОДНЯ 13:52 2019-07-07T13:52:22+03:00

В этом году он проводится в лесах Северского района

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На Кубани начался ежегодный молодежный форум «Регион 93». В этом году он проводится не Крымской поляне, а в лесной части Северского района. Участниками форума станут около двух тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет со всего края.

Они поделены на разные смены - «Лидеры школьного самоуправления», «Кубанское казачество», «Лидеры студенческого самоуправления», «Время первых» и «Кубанский союз молодежи», сообщают в пресс-службе администрации Краснодарского края.

– Меняется и содержание форума. Если раньше в его основе были обучающие мероприятия для молодежи, когда преимущественно говорили мы – представители власти, бизнеса, различных общественных движений и объединений, то теперь это будет диалог на равных, - сказал Вениамин Кондратьев.

ИСТОЧНИК KP.RU