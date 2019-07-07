2019-07-07T14:39:56+03:00
Общество

За лето в Краснодаре отремонтируют шесть спортивных площадок

На это выделили более 12 млн рублей
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краснодаре началось обновление спортивных площадок. За лето ремонт сделают на шести из них, на что выделено более 12 млн рублей из городского бюджета. Здесь уложат новое покрытие, установят ограждение и заменят футбольные ворота, баскетбольные щиты и кольца.

- Мы выбрали именно те территории, по которым чаще всего поступали заявки и просьбы горожан. Все это мы делаем для того, чтобы как можно больше краснодарцев всех возрастов могли заниматься спортом по месту жительства, вести здоровый образ жизни, — сказал начальник управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников.

Обновленные площадки можно будет найти в конце лета по адресам: ул. 1-й Ведомственный проезд, 2; ул. Темрюкская, 76/1; ул. 1-й Артельный проезд, 20/2; ул. Красная, 198/4; ул. Российская, 77/2; ул. Колхозная, 24/1.

До конца сентября отремонтируют площадку на Темрюкской, 76/1. Кроме того, готовятся документы для строительства спортивных зон по ул. Домбайской, 8/1, ул. Строителей, 7, ул. им. Атарбекова, 9-11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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