В Азовском море обнаружили тело мужчины, которого унесло на катамаране
У берега Азовского моря обнаружено тело 54-летнего мужчины, которого унесло на катамаране в открытое море. Поиски продолжались трое суток.
3 июля мужчина с товарищем в районе Приморско-Ахтарска отправился в море на самодельном судне. Они планировали искупаться подальше и вернуться на берег, но в их планы вмешался сильный ветер.
Когда судно в полутора километрах от берега сорвалось с якоря, его стало уносить в море. Мужчины решили добираться на сушу вплавь.
- Мужчины принялись плыть обратно, чтобы меньше уставать, они легли на спину. До берега доплыл лишь один из них. Поняв, что друг так и не выплыл, он обратился к спасателям, - сообщает Регион.Online.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»