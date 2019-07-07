В Азовском море обнаружили тело мужчины, которого унесло на катамаране

СЕГОДНЯ 15:11 2019-07-07T15:16:04+03:00

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У берега Азовского моря обнаружено тело 54-летнего мужчины, которого унесло на катамаране в открытое море. Поиски продолжались трое суток.

3 июля мужчина с товарищем в районе Приморско-Ахтарска отправился в море на самодельном судне. Они планировали искупаться подальше и вернуться на берег, но в их планы вмешался сильный ветер.

Когда судно в полутора километрах от берега сорвалось с якоря, его стало уносить в море. Мужчины решили добираться на сушу вплавь.

- Мужчины принялись плыть обратно, чтобы меньше уставать, они легли на спину. До берега доплыл лишь один из них. Поняв, что друг так и не выплыл, он обратился к спасателям, - сообщает Регион.Online.

ИСТОЧНИК KP.RU