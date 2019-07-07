2019-07-07T17:28:27+03:00
Происшествия

В Краснодаре разбирают завалы после пожара на улице Коммунаров

Две квартиры сгорели полностью, еще три пострадали
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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После пожара на улице Коммунаров в Краснодаре Фото: krd.ruПосле пожара на улице Коммунаров в Краснодаре Фото: krd.ru
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В центре Краснодара на месте пожара на улице Коммунаров продолжается разбор завалов. В ночь на 5 июля здесь загорелся многоквартирный дом. Огонь уничтожил две квартиры полностью, еще три пострадало.

— Со вчерашнего дня расчищаем территорию на месте пожара, на месте работают 30 наших сотрудников. К разбору завалов подключились казаки-добровольцы и неравнодушные соседи. На 11 утра 7 июля расчищено примерно 2/3 площади пожара. Сами жильцы приводят в порядок свои квартиры и общий двор, — сказала глава администрации Центрального округа Краснодара Елена Малова.

Всего же в пострадавшем доме 21 квартира, а в сгоревших помещениях был прописан один человек, который сдавал их в аренду.

Представители муниципалитета составляют списки людей, чье имущество пострадало в пожарах на улицах Коммунаров и Мира, после чего специалисты выезжают на место, чтобы составить акты о повреждении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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