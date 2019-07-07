В Краснодаре с 9 по 11 июля пройдет всероссийский турнир по прыжкам на батуте

СЕГОДНЯ 17:51 2019-07-07T17:51:19+03:00

Соревнования ежегодно проводятся вот уже 40 лет

Соревнования открыты для всех желающих

Изменить размер текста: A A

С 9 по 11 июля на арене «Баскет-Холла» состоится всероссийский турнир по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе. Соревнования посвящены памяти летчицы, удостоенной звания Героя Советского Союза, Евдокии Носаль.

Среди участников турнира в этом году — ведущие российские батутисты, призеры мировых и европейских первенств Владислава Рыжкова, Мэри Голота, Виолетта Карпова, Тимур Саникидзе, Роман Неудачин.

Соревнования откроются 9 июля в 14:45, вход для зрителей свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU