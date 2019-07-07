2019-07-07T18:16:39+03:00
Происшествия

В Краснодаре ищут грабителя, которого прогнала продавщица киоска

Мужчина угрожал открыть огонь, но остался ни с чем
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Мужчине пришлось сбежатьМужчине пришлось сбежать
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В Краснодаре днем 6 июля в киоск на остановке «Театр Драмы» ворвался мужчина. Угрожая неизвестным предметом, он потребовал от продавца отдать ему кассу, но получил отказ.

Попытка ограбления попала на видео, которое опубликовало сообщество "Типичный Краснодар". На нем видно, что мужчина угрожал открыть огонь, правда, женщину это совсем не испугало.

- Кассу открыли и отдали! Быстро! - требовал нападавший.

В Краснодаре продавщица киоска прогнала грабителя.

- Какую кассу, вы издеваетесь? - невозмутимо ответила женщина.

- Обычную! Деньги быстро отдали! Я сейчас стрельну! Вы что, прикалываетесь? - несмотря на повышенный тон, мужчина говорил с продавцом на "вы".

Так и не получив денег, мужчина еще раз попытался повторить свои требования тише.

- Уходи! - отрезала продавщица.

Грабитель, к счастью, не смог ничего противопоставить и спешно покинул киоск.

- В настоящее время по факту конфликта с продавцом в одной из торговых точек, расположенных на пересечении улиц Коммунаров и Буденного, проводится проверка. Устанавливается личность молодого человека, а также мотивы и цель его действий, - сообщают в УМВД Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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