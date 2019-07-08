2019-07-08T07:22:55+03:00
Общество

В «Дендрарии» Сочи зацвел душистый перец

Здесь произрастает несколько сортов растения, среди которых – розовоцветущий, он встречается очень редко
Александра ПОДУШКО
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Фото: Сочинского национального паркаФото: Сочинского национального парка
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В Сочинском национальном парке, а конкретно в «Дендрарии» среди множества уникальных видов деревьев и кустарников можно встретить те, которые все привыкли употреблять в пищу.

Например, Прутняк священный, аналог черного перца занесен в Красную книгу. До того, как в Европу стали экспортировать привычный нам черный перец горошек, в качестве приправы к блюдам использовали именно это растение.

В дендропарке растет несколько сортов декоративного душистого перца, среди которых – розовоцветущий, он встречается очень редко.

- Сотрудники Сочинского национального парка напоминают, что растения, занесенные в Красную книгу, рвать нельзя. Так вы уменьшаете их шансы на дальнейшее распространение и наносите вред природе, - сообщили в пресс-службе Сочинского национального парка.

Напомним, в Сочи измерили самый большой тополь в мире. Длина окружности ствола равна 13 метрам 24 сантиметрам, диаметр - 304 сантиметра, высота – около 30 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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