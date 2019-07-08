Погода в Краснодарском крае 8-10 июля 2019: начало недели будет дождливым

СЕГОДНЯ 07:44 2019-07-08T07:44:22+03:00

Изменить размер текста: A A

На Кубани в понедельник, 8 июля, в дневные и вечерние часы местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду, днем местами порывы 12-17 метров в секунду. Температура воздуха днем 27…32 градуса, местами до +35.

На Черноморском побережье дождя не ожидается. Ветер южный, юго-западный 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-14 метров в секунду. Температура воздуха днем прогреется до +32.

В Краснодаре сегодня без осадков. Ветер юго-западный, западный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +33 градуса.

- 9 и 10 июля в крае выпадут небольшие осадки, возможна гроза, в отдельных пунктах пройдет сильный дождь и град. Ветер западных направлений 5-10 метров в секунду, местами и при грозах порывы 13-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью опуститься до +22, в юго-восточных предгорьях 14…19 градусов; днем столбики термометров покажут 25…30 градусов, местами до +32, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краснодарского Гидрометцентра.

На Черноморском побережье во вторник и среду местами пройдет кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах ожидается сильный дождь. Ветер западных направлений 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-14 метров в секунду, при грозах до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17…22 градуса, днем до +29.

По данным Яндекс.Погоды, в краевой столице 9 июля утром возможен небольшой дождь, днем и вечером облачно с прояснениями. Днем температура воздуха составит +29 градусов, ночью – 16…18 градусов. 10 июля синоптики прогнозируют, что дождь будет идти почти целый день. Днем +25, ночью 16…18 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU