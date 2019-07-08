2019-07-08T08:24:09+03:00
Общество

Температура воды в Черном море 8 июля 2019: комфортнее всего купаться в Сочи

Самого высокого значения температура воды достигла в Туапсе
Александра ПОДУШКО
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Самого высокого значения температура воды достигла в ТуапсеСамого высокого значения температура воды достигла в ТуапсеФото: Архив "КП"
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«Комсомолка» продолжает следить за тем, как прогрелась вода в Черном море на курортах Краснодарского края сегодня, 8 июля.

8 июля температура воды в Сочи составляет +25 градусов, а в Туапсе на 0,3 градуса теплее. В Джубге и Новороссийске термометры показывают отметку в 24,6 градуса. А в Геленджике и Анапе водичка прохладная – 23,7 и 23,3 градуса соответственно.

В понедельник на пляжах Азовского побережья, а конкретно в Темрюке температура воды поднялась до отметки 25,7 градусов, в Приморско-Ахтарске -25,1 градус. В Ейске немного прохладней – 24,7 градуса тепла.

На Черноморском побережье дождя 8 июля дождя не ожидается. Ветер южный, юго-западный 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-14 метров в секунду. Температура воздуха днем прогреется до +32.

ИСТОЧНИК KP.RU

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