В Гулькевичском районе женщина оговорила возлюбленного

СЕГОДНЯ 08:40 2019-07-08T08:40:54+03:00

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В Гулькевичском районе завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 41-летней местной жительницы. Она обвиняется по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 УК РФ (Заведомо ложный донос).

В дежурную часть полиции обратилась местная жительница. Он сообщила, что в ходе ссоры возлюбленный, с которым она проживает, избил ее.

- При проведении проверки информация не подтвердилась. Полицейские установили, что злоумышленница из чувства мести оговорила мужчину после возникшего между ними конфликта, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU