В Крыловском районе местная жительница организовала наркопритон

СЕГОДНЯ 09:13 2019-07-08T09:13:30+03:00

У нее дома задержали граждан, которые принимали запрещенные вещества

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В Крыловском районе завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 33-летней местной жительницы. Она обвиняется по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 УК РФ (Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Сотрудникам полиции поступила оперативная информация о том, что женщина может быть причастна к организации наркопритона. У нее дома правоохранители задокументировали несколько фактов противоправной деятельности.

- В ее жилище задержали троих местных жителей, находившихся в состоянии наркотического опьянения, что подтвердило проведенное медицинское освидетельствование. За потребление запрещенных веществ без назначение врача в отношении задержанных сотрудники полиции составили административные протоколы по части 1 статьи 6.9 КоАп, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу. Ей грозит до 4 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU