2019-07-08T09:34:31+03:00
Общество

Сочи попал в топ городов, которые россияне посоветовали бы посетить иностранцам

Эксперты опросили 34 тысячи пользователей
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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Сотрудники сервиса Aviasales провели опрос. По мнению респондентов, Санкт-Петербург, Москва, Казань и Сочи –города, с которых следует начинать знакомство с Россией. Эксперты опросили 34 тысячи пользователей.

Санкт-Петербург на первом месте в топе. Сюда по данным сервиса, в чаще всего приезжают туристы из Германии, Казахстана, Италии, Грузии, Белоруссии, Молдавии и Армении. Москва - на втором месте, начать путешествие со столицы порекомендовали иностранцам 32 процента опрошенных. Потом следует Казань.

- И закрывает топ-5 Сочи. За этого город проголосовали 5 процентов респондентов. Здесь, по мнению россиян, нужно посмотреть олимпийские объекты, съездить в Красную Поляну и насладиться черноморскими закатами, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

В Сочи чаще всего приезжают туристы из Армении, Белоруссии, Казахстана, Израиля, Грузии, Германии и Турции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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