В Отрадненском районе за сбыт марихуаны задержали парня
Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков проверили информацию о возможной причастности жителя станицы Надежной к незаконному сбыту запрещенных веществ.
В ходе проведения оперативного мероприятия полицейские задокументировали факт продажи подозреваемым растительной массы темного цвета. Изъятое направили на исследование. Экспертиза установила, что это марихуана общей массой более 3 граммов.
Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.
- В Отрадненском районе в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU