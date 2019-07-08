СЕГОДНЯ 10:01 2019-07-08T10:01:44+03:00

В Отрадненском районе за сбыт марихуаны задержали парня Фото: Архив "КП"

За 3 грамма, которые он хотел продать, его могут осудить на 8 лет

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Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков проверили информацию о возможной причастности жителя станицы Надежной к незаконному сбыту запрещенных веществ.

В ходе проведения оперативного мероприятия полицейские задокументировали факт продажи подозреваемым растительной массы темного цвета. Изъятое направили на исследование. Экспертиза установила, что это марихуана общей массой более 3 граммов.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

- В Отрадненском районе в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU