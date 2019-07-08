2019-07-08T10:18:04+03:00
Звезды

В «Атамани» более 3 тысяч человек посетили гастрономический фестиваль

Он прошел в минувшую субботу
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Ежегодный праздник вареников «Навары, мылая» прошел в выставочном комплексе Темрюкского района «Атамань». Более 3 тысяч человек посетили гастрономический фестиваль.

- В «Атамань» съехались хозяйки со всего региона, чтобы угостить туристов варениками с самыми разнообразными начинками. На сцене у станичного правления выступали творческие коллективы края и угощали своими блюдами гостей. Затем начался концерт самодеятельных хоров и ансамблей из 18 районов Кубани, а на Майдане рукодельницы представили посетителям свои работы, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На фестивали были вареники с вишней, малиной, творогом, курагой, адыгейским сыром, квашеной капустой, картошкой и салом, грибами и даже тыквой. Гости комплекса могли посетить более 20 разных видов ремесленных мастер-классов и приобщиться к кубанским народным промыслам.

Для детей на территории казачьей станицы были открыты несколько анимационных площадок, где они могли не только играть, но и заниматься творчеством.

Следующий фестиваль в «Атамани» пройдет 20 июля под названием «Добра рыбка, гарна юшка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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