В Сочи житель Кропоткина подделал документы

СЕГОДНЯ 10:43 2019-07-08T10:43:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Транспортные полицейские в Сочи выявили у водителя грузового автомобиля факт подделки путевых листов. Он предъявил правоохранителям документацию, дающую ему право на управление автос явными признаками подделки.

- Житель Кропоткина был в командировке в Сочи. Здесь он в течение месяца самостоятельно вносил сведения о прохождении обязательного предрейсового медицинского осмотра в путевых листах. Мужчина проставлял в них оттиски штампа «медосмотр прошел» с датой, временем и подписью вымышленного медицинского персонала, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

Что это подделка, установили на почерковедческой экспертизе. Подписи в документах являются не действительными и проставлены рукой водителя.

Отделом дознания Сочинского ЛУ МВД России на транспорте в отношении 38-летнего жителя Кропоткина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов), переданное в городской суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU