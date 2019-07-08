2019-07-08T11:08:23+03:00
Общество

В Сочи 15 июля проверят работу систем оповещения

Это произойдет с 10:45 до 12:00
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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На территории города-курорта будет проводиться плановая комплексная техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения, с включением сирен. Она состоится в следующий понедельник, 15, июля с 10:45 до 12:00.

Звучание сирен является предупредительным сигналом гражданской обороны об опасности, который означает «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!».

- Если вы его услышали, необходимо включить телевизор на любом из 10 общероссийских общедоступных телевизионных каналов первого мультиплекса. Также можно настроить приемники проводного вещания на первую программу «Радио России», а эфирного вещания на канал «Радио России» и прослушать специальное сообщение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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