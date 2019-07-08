В Красноармейском районе в аварии погибли 4 человека
В Красноармейском районе вечером 7 июля произошло дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли 4 человек.
Сообщение в дежурную часть поступило около 20:00. ЧП произошло на автодороге А290 «Новороссийск – Керчь» 90 километр.
- По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля находился за рулем автомобиля марки Hyundai. При развороте он не убедился в безопасности движения и допустил столкновение с Volvo, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель автомобиля «Hyundai» и три его пассажира.
По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU