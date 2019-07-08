В Красноармейском районе в аварии погибли 4 человека

СЕГОДНЯ 11:21 2019-07-08T11:21:16+03:00

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В Красноармейском районе вечером 7 июля произошло дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли 4 человек.

Сообщение в дежурную часть поступило около 20:00. ЧП произошло на автодороге А290 «Новороссийск – Керчь» 90 километр.

- По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля находился за рулем автомобиля марки Hyundai. При развороте он не убедился в безопасности движения и допустил столкновение с Volvo, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель автомобиля «Hyundai» и три его пассажира.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU