Тела погибших во время ЧП с катером на Кубани отправили на родину

СЕГОДНЯ 11:39 2019-07-08T11:39:11+03:00

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Это 6 июля заявил СМИ глава Туапсинского района.

Тела двух женщин, погибших при опрокидывании катамарана в Черном море в поселке Джубга на Кубани, отправили на родину.

Напомним, в пятницу 5 июля около 17:40 в 100 метрах от берега поселка Джубга перевернулся прогулочный катер «Атолл». На его борту находились 55 человек при максимальной возможной вместимости 12 человек. Двух пассажиров спасти не удалось – погибли женщины 1977 и 1985 годов рождения, приехавшие на отдых из Мордовии и Белгородской области.

Выяснилось, что у капитана судна не было лицензии на перевозку пассажиров морским транспортом, а сразу после крушения он попытался скрыться, но был задержан.

Как заявил глава Туапсинского района, администрация на связи с родственниками, а также взяла на себя все финансовые расходы, оказывает всю необходимую помощь.

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Причиной трагедии, по предварительным данным, мог стать банальный перегруз. На борту судна находились 43 пассажира, хотя должно было быть в три, а то и в четыре раза меньше. Директор предприятия-изготовителя и разработчик проекта «Атолл» Дмитрий Сребный объяснил аварию патологической и преступной жадностью тех, кто перевозил на катере такое большое количество человек (читайте далее)

Трехкратный перегруз: Владелец катера, перевернувшегося в Джубге, дает показания следователям

Владелец прогулочного катера, перевернувшегося в Черном море в 100 метрах от берега Джубги, дает показания следователям.

- Уголовное дело еще не возбуждено, он пока не в статусе задержанного. Но в рамках проверки владельца катера опрашивают по поводу случившегося, - сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU