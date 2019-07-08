2019-07-08T11:45:25+03:00
Происшествия

В Геленджике мужчина пролетел со склона 40 метров

Он получил травму бедра
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: «Кубань-СПАС»Фото: «Кубань-СПАС»
Изменить размер текста:

Несчастный случай произошел 7 июля в селе Кабардинка.

30-летний Краснодарец отдыхал с женой. Они спускались по крутой тропе в районе севшего на мель корабля «Рио». Внезапно мужчина оступился и покатился по склону. Приблизительно через 40 метров ему удалось ухватиться за дерево.

Из-за падения пострадавший сильно ушибся. У мужчины травма бедра. Его супруга вызвала спасателей.

- На место прибыли сотрудники Геленджикского отряда «Кубань-СПАС». Они вместе с врачами спустились к пострадавшему. Туристу оказали первую помощь и, используя альпинистское снаряжение, на носилках транспортировали наверх. Пострадавшего госпитализировали, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жильцы пострадавших от пожара домов на Мира и Коммунаров начнут получать выплаты с 9 июля
Минобороны продает участок в Краснодаре, на котором жители хотят построить детсад
"Росводоканал Краснодар" призывает жителей сообщать об открытых люках
ВТБ увеличивает свою долю в Группе ПИК до 23,05%
Краснодарским школьникам и студентам вернули льготы на проезд
В Селе Кабардинка Краснодарского края туристов доставляют к прогулочным катерам на перегруженных лодках
В Сочи по дороге из Медовеевки заблудились женщина и трое детей
На три оперативных аэродрома Кубани перебазировали больше сорока экипажей Ил-76
В Сочи в лесу заблудился 56-летний пенсионер
Сергей Васин покинул пост первого вице-мэра Краснодара
В прокуратуре Ленинградского района выбрали общественного наставника
Состоялась рабочая поездка Николая Осадчего в сельские районы Кубани
В Адлерском районе Сочи заместитель руководителя СУ по краю проведет прием граждан