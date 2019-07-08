В Геленджике мужчина пролетел со склона 40 метров

СЕГОДНЯ 11:45 2019-07-08T11:45:25+03:00

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Несчастный случай произошел 7 июля в селе Кабардинка.

30-летний Краснодарец отдыхал с женой. Они спускались по крутой тропе в районе севшего на мель корабля «Рио». Внезапно мужчина оступился и покатился по склону. Приблизительно через 40 метров ему удалось ухватиться за дерево.

Из-за падения пострадавший сильно ушибся. У мужчины травма бедра. Его супруга вызвала спасателей.

- На место прибыли сотрудники Геленджикского отряда «Кубань-СПАС». Они вместе с врачами спустились к пострадавшему. Туристу оказали первую помощь и, используя альпинистское снаряжение, на носилках транспортировали наверх. Пострадавшего госпитализировали, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».

ИСТОЧНИК KP.RU