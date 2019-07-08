В офисах ПАО «ТНС энерго Кубань» теперь можно оплатить услуги ЖКХ

СЕГОДНЯ 11:48 2019-07-08T11:48:55+03:00

Компания постоянно расширяет перечень своих дополнительных услуг и сервисов для создания более комфортных условий для своих клиентов

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ПАО «ТНС энерго Кубань» постоянно расширяет перечень своих дополнительных услуг и сервисов для создания более комфортных условий для своих клиентов. Не так давно, на сайте компании была реализована возможность оплаты услуг ЖКХ без регистрации, теперь данная услуга появилась и в офисах гарантирующего поставщика.

Стоит отметить, что клиенты компании могут оплатить не только за свет и коммунальные услуги (газ, водоснабжение, отопление, и др.), но и за услуги мобильной связи, Интернет и ТВ, штрафы ГИБДД и многое другое.

В пресс-службе отмечают, что расширение функционала является уникальной возможностью для наших клиентов, так как в режиме «одного окна», потребитель может оплатить все счета одновременно, экономя время и делая процесс оплаты жилищно-коммунальных и иных услуг более эффективным и удобным.

ИСТОЧНИК KP.RU