2019-07-08T11:52:14+03:00
Общество

Городская больница Анапы впервые станет участником благотворительной программы «Мир без слёз»

Сумма пожертвований в рамках акции для региональных больниц увеличена с 1,5 до 3 млн рублей
Иван ЕГОРОВ
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Фото: Банк ВТБ (ПАО)Фото: Банк ВТБ (ПАО)
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10 июля 2019 года городская больница города Анапы получит сертификат на покупку нового оборудования в рамках ежегодной благотворительной программы банка ВТБ «Мир без слёз» в поддержку детских медицинских учреждений по всей России.

На мероприятии состоится официальная передача денежного сертификата, на который больница приобретет высокотехнологичное оборудование. Также для детей будет организовано праздничное представление с участием знаменитых во всем мире персонажей мультсериала «Маша и Медведь». И, конечно же, ни один ребенок не останется без памятного подарка: для маленьких пациентов организаторы приготовили волшебные сундучки с карандашами и красками.

«Мир без слёз» — ежегодная благотворительная программа банка ВТБ, которая создана для поддержки учреждений детского здравоохранения и повышения качества медицинской помощи детям. Объем благотворительной помощи по программе в 2019 году составит более 75 млн рублей, что почти в 2 раза больше, чем в 2018 году. Участники акций — 25 медицинских учреждений: 4 больницы в Москве и 21 в регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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