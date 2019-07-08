2019-07-08T11:52:30+03:00
Общество

В Адлерском районе Сочи заместитель руководителя СУ по краю проведет прием граждан

Записаться можно в следственном отделе
Александра ПОДУШКО
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Записаться можно в следственном отделеЗаписаться можно в следственном отделеФото: Архив "КП"
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В воскресенье, 12 июля, с 12:00 до 13:00 часов заместитель руководителя следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю – руководитель следственного отдела по городу Сочи Петр Косенков проведет личный прием граждан в Адлерском районе.

На встрече можно будет обсудить вопросы, относящиеся к компетенции следственных органов СК России. Прием граждан пройдет в Адлерском районе Сочи по улице Свердлова, дом 92.

- Записаться можно в следственном отделе по Адлерскому району или по телефону: 8(8622)40-36-37. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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