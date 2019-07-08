Состоялась рабочая поездка Николая Осадчего в сельские районы Кубани

СЕГОДНЯ 11:54 2019-07-08T11:54:51+03:00

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В рамках «региональной» рабочей недели депутат Государственной думы, первый секретарь Краснодарского краевого Комитета КПРФ Николай Осадчий побывал в двух сельских районах – Белоглинском и Новопокровском. В организации поездки ему помогали секретарь крайкома партии Александр Нагнибеда и член крайкома Владимир Малов.

В селе Белая Глина коммунист-депутат встретился с главой района Александром Коклиным. Во время получасовой беседы были обсуждены актуальные проблемы финансово-экономического положения района, состояния социальной сферы, перспектив развития.

Затем в информационном центре «Родная Земля» прошла встреча с руководителем Л.В. Омельяненко и другими журналистами. Депутат рассказал об инициативах фракции КПРФ в Госдуме и некоторых эпизодах парламентской борьбы – вокруг «пенсионной реформы», по бюджетным вопросам, в поддержку системы образования и охраны здоровья народа. Были затронуты и будни муниципальных, особенно сельских средств массовой информации.

Следующий пункт рабочей программы – Центральная районная больница. Здесь Николай Осадчий, являясь членом думского Комитета по охране здоровья, в своем выступлении сосредоточил внимание медицинских работников на Стратегии развития российского здравоохранения, на основных проблемах, включая кадровую, материально-техническую, финансовую. Также депутат рассказал о своих законодательных инициативах и ответил на вопросы участников встречи. Особый интерес вызвали такие темы, как заработная плата медиков и деятельность страховых медицинских компаний, меры социальной поддержки сельских врачей.

Далее депутат со своей командой переехал в станицу Новопокровскую, где его ждала встреча с коллективом работников Центральной районной больницы. Наиболее острые сюжеты беседы – все те же: дефицит врачебных и сестринских кадров, недостаточный уровень зарплаты, нехватка средств на новое оборудование и лекарственное обеспечение, изношенный автопарк.

Врачами была четко обозначена и еще одна, относительно новая, проблема. Она возникла после того, как все медицинские учреждения, ранее находившиеся в ведении муниципалитетов, в настоящее время полностью перешли под управление краевого Минздрава, в краевую собственность. Теперь, согласно Бюджетному кодексу, органы местного самоуправления потеряли возможность реализации собственных программ, направленных на поддержку медицинских работников, – например, компенсация расходов на аренду жилья, коммунальные услуги и другие меры. Нужно искать выход, говорили участники встречи, и Николай Осадчий заверил их, что тема уже взята им на заметку и даже озвучена в стенах краевого парламента, на заседании Совета законодателей несколько дней назад.

В завершение поездки лидер краевого отделения КПРФ принял участие в «круглом столе», организованном местными коммунистами — в связи с 95-летием с момента создания Новопокровской партийной организации. В своем выступлении Осадчий затронул современные вопросы развития партии, новые формы и методы работы, а также вручил награды активистам.

ИСТОЧНИК KP.RU