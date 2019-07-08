2019-07-08T12:08:28+03:00
Общество

В прокуратуре Ленинградского района выбрали общественного наставника

Им стал Цатурян Сергей Микитович
Александра ПОДУШКО
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В прокуратуре Ленинградского района выбрали общественного наставникаВ прокуратуре Ленинградского района выбрали общественного наставникаФото: Архив "КП"
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В прокуратуре Ленинградского района выбрали общественного наставника. Эту должность занял Цатурян Сергей Микитович. Он пенсионер прокуратуры Краснодарского края, имеющий классный чин младшего советника юстиции, ранее он трудился в качестве старшего помощника прокурора Ленинградского района.

- Это сделано с целью повышения эффективности и совершенствования системы подготовки кадров, в том числе молодых специалистов и работников с непродолжительным стажем служебной деятельности, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

У него есть право участвовать в мероприятиях коллективной учебы, присутствовать в обсуждении уровня профессиональной подготовки молодых специалистов и работников с непродолжительным опытом работы, также на оперативных совещаниях при прокуроре Ленинградского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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