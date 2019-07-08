Сергей Васин покинул пост первого вице-мэра Краснодара

СЕГОДНЯ 12:18 2019-07-08T13:38:44+03:00

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Сергей Васин ушел с поста первого вице-мэра Краснодара. Это он заявил на аппаратном совещании в администрации краевого центра. На этой должности чиновник находился 9 лет.

- 9 лет мы проработали вместе и, действительно, за это время нам многого удалось добиться. Я благодарен всем коллегам за плодотворную совместную деятельность. Сейчас я решил уйти с поста первого вице-мэра, прошу меня в этом поддержать. Но при этом надеюсь продолжить работу в городской команде, - прокомментировал Сергей Васин.

- Евгений Первышов сказал, что Сергей Васин будет трудиться в администрации города в качестве советника главы Краснодара. Он войдет в состав рабочих групп по разным направлениям, также без него не останутся обсуждения важных городских процессах, его привлекут и к разработке проектов и программ, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В марте 2017 года чиновника избрали атаманом Екатеринодарского районного казачьего общества.

ИСТОЧНИК KP.RU