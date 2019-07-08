2019-07-08T13:38:44+03:00
Общество

Сергей Васин покинул пост первого вице-мэра Краснодара

Он продолжит работу в администрации города в качестве советника главы кубанской столицы
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: админстрация КраснодараФото: админстрация Краснодара
Изменить размер текста:

Сергей Васин ушел с поста первого вице-мэра Краснодара. Это он заявил на аппаратном совещании в администрации краевого центра. На этой должности чиновник находился 9 лет.

- 9 лет мы проработали вместе и, действительно, за это время нам многого удалось добиться. Я благодарен всем коллегам за плодотворную совместную деятельность. Сейчас я решил уйти с поста первого вице-мэра, прошу меня в этом поддержать. Но при этом надеюсь продолжить работу в городской команде, - прокомментировал Сергей Васин.

- Евгений Первышов сказал, что Сергей Васин будет трудиться в администрации города в качестве советника главы Краснодара. Он войдет в состав рабочих групп по разным направлениям, также без него не останутся обсуждения важных городских процессах, его привлекут и к разработке проектов и программ, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В марте 2017 года чиновника избрали атаманом Екатеринодарского районного казачьего общества.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жильцы пострадавших от пожара домов на Мира и Коммунаров начнут получать выплаты с 9 июля
Минобороны продает участок в Краснодаре, на котором жители хотят построить детсад
"Росводоканал Краснодар" призывает жителей сообщать об открытых люках
ВТБ увеличивает свою долю в Группе ПИК до 23,05%
Краснодарским школьникам и студентам вернули льготы на проезд
В Селе Кабардинка Краснодарского края туристов доставляют к прогулочным катерам на перегруженных лодках
В Сочи по дороге из Медовеевки заблудились женщина и трое детей
На три оперативных аэродрома Кубани перебазировали больше сорока экипажей Ил-76
В Сочи в лесу заблудился 56-летний пенсионер
В прокуратуре Ленинградского района выбрали общественного наставника
Состоялась рабочая поездка Николая Осадчего в сельские районы Кубани
В Адлерском районе Сочи заместитель руководителя СУ по краю проведет прием граждан