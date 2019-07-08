В Сочи в лесу заблудился 56-летний пенсионер

СЕГОДНЯ 13:00 2019-07-08T13:00:12+03:00

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5 июля дежурному ЮРПСО от местной жительницы поступило сообщение. Девушка просила помочь в поиске ее отца, который утром пошел в лес в районе села Краевско-Армянское, а через несколько часов позвонил и сообщил, что заблудился. Больше на связь он не выходил.

- Спасатели Хостинского ПСП выехали на место, осмотрели лесной массив от улицы Саят-Нова до села Богушевка и пойму реки Цанык. Жители Богушевки рассказали, что видели предполагаемого мужчину, похожего по описанию. Он уточнял, как пройти через лес в село Раздольное, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Поисковые работы велись до позднего вечера и были прекращены из-за наступления темноты. Утром 6 июля их продолжили.

Вскоре потерявшегося 56-летнего жителя Сочи нашли в горно-лесной местности в районе села Богушевка и доставили в город. Медицинская помощь ему не понадобилась.

ИСТОЧНИК KP.RU