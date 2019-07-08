2019-07-08T13:00:12+03:00
Происшествия

В Сочи в лесу заблудился 56-летний пенсионер

Его искали несколько дней
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: ЮРПСО МЧС РоссииФото: ЮРПСО МЧС России
Изменить размер текста:

5 июля дежурному ЮРПСО от местной жительницы поступило сообщение. Девушка просила помочь в поиске ее отца, который утром пошел в лес в районе села Краевско-Армянское, а через несколько часов позвонил и сообщил, что заблудился. Больше на связь он не выходил.

- Спасатели Хостинского ПСП выехали на место, осмотрели лесной массив от улицы Саят-Нова до села Богушевка и пойму реки Цанык. Жители Богушевки рассказали, что видели предполагаемого мужчину, похожего по описанию. Он уточнял, как пройти через лес в село Раздольное, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Поисковые работы велись до позднего вечера и были прекращены из-за наступления темноты. Утром 6 июля их продолжили.

Вскоре потерявшегося 56-летнего жителя Сочи нашли в горно-лесной местности в районе села Богушевка и доставили в город. Медицинская помощь ему не понадобилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жильцы пострадавших от пожара домов на Мира и Коммунаров начнут получать выплаты с 9 июля
Минобороны продает участок в Краснодаре, на котором жители хотят построить детсад
"Росводоканал Краснодар" призывает жителей сообщать об открытых люках
ВТБ увеличивает свою долю в Группе ПИК до 23,05%
Краснодарским школьникам и студентам вернули льготы на проезд
В Селе Кабардинка Краснодарского края туристов доставляют к прогулочным катерам на перегруженных лодках
В Сочи по дороге из Медовеевки заблудились женщина и трое детей
На три оперативных аэродрома Кубани перебазировали больше сорока экипажей Ил-76
Сергей Васин покинул пост первого вице-мэра Краснодара
В прокуратуре Ленинградского района выбрали общественного наставника
Состоялась рабочая поездка Николая Осадчего в сельские районы Кубани
В Адлерском районе Сочи заместитель руководителя СУ по краю проведет прием граждан