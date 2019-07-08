На три оперативных аэродрома Кубани перебазировали больше сорока экипажей Ил-76
Более 40 самолетов Ил-76 перебазированы на оперативные аэродромы Кубани в рамках учений военно-транспортной авиации. Они приступили к погрузке подразделений Воздушно-десантных войск в рамках полковых летно-тактических учений ВТА.
- Перебазирование происходило из пунктов постоянной дислокации в Тверской, Оренбургской, Псковской областях. Во время выполнения полетных заданий экипажи ВТА преодолели более 2000 километров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Плановые летно-тактические учения начались уже сегодня, 8 июля, под руководством командующего военно-транспортной авиации генерал-лейтенанта Владимира Бенедиктова.
Он выполнят задачи по переброске на большие расстояния и десантированию личного состава подразделений ВДВ на незнакомые площадки.
Рано утром жителей Краснодара разбудил шум самолетов, которые летали в районе Московской. В городские паблики сразу же начали выкладывать видео. На них видно и слышно, как над краевой столицей пролетают самолеты. Скорее всего это были экипажи Ил-76.
Самолеты над Краснодаром.Видео: типичный Краснодар
ИСТОЧНИК KP.RU