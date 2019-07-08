2019-07-08T13:11:02+03:00
Общество

На три оперативных аэродрома Кубани перебазировали больше сорока экипажей Ил-76

Возможно, именно эти самолеты утром будили жителей краевой столицы [видео]
Александра ПОДУШКО
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Фото: Министерство обороны РФФото: Министерство обороны РФ
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Более 40 самолетов Ил-76 перебазированы на оперативные аэродромы Кубани в рамках учений военно-транспортной авиации. Они приступили к погрузке подразделений Воздушно-десантных войск в рамках полковых летно-тактических учений ВТА.

- Перебазирование происходило из пунктов постоянной дислокации в Тверской, Оренбургской, Псковской областях. Во время выполнения полетных заданий экипажи ВТА преодолели более 2000 километров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Плановые летно-тактические учения начались уже сегодня, 8 июля, под руководством командующего военно-транспортной авиации генерал-лейтенанта Владимира Бенедиктова.

Он выполнят задачи по переброске на большие расстояния и десантированию личного состава подразделений ВДВ на незнакомые площадки.

Рано утром жителей Краснодара разбудил шум самолетов, которые летали в районе Московской. В городские паблики сразу же начали выкладывать видео. На них видно и слышно, как над краевой столицей пролетают самолеты. Скорее всего это были экипажи Ил-76.

Самолеты над Краснодаром.Видео: типичный Краснодар

ИСТОЧНИК KP.RU

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