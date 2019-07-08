В Сочи по дороге из Медовеевки заблудились женщина и трое детей

СЕГОДНЯ 13:32 2019-07-08T13:32:17+03:00

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7 июля в 20:15 оперативному дежурному ЮРПСО поступил звонок от мужчины. Он сообщил, что его жена с тремя детьми 5, 8 и 17 лет вышли из Медовеевки по технологической дороге, идущей вдоль газопровода, в Красную Поляну и до сих пор не вернулись. На связь они также не выходили.

- Спасатели Краснополянского ПСП выехали в горно-лесную местность на автомобиле повышенной проходимости. Вскоре они обнаружили туристов. Путники были недалеко от Медовеевки. Их доставили в Красную Поляну, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Медицинская помощь никому из них не потребовалась.

Напомним, несчастный случай произошел 7 июля в селе Кабардинка. 30-летний Краснодарец отдыхал с женой. Они спускались по крутой тропе в районе севшего на мель корабля «Рио». Внезапно мужчина оступился и покатился по склону. Приблизительно через 40 метров ему удалось ухватиться за дерево. Пострадавшего госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU