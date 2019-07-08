2019-07-08T13:58:51+03:00
Происшествия

В Селе Кабардинка Краснодарского края туристов доставляют к прогулочным катерам на перегруженных лодках

В таком плавсредстве умещаются максимум четыре человека, но на кадрах видно, что здесь их больше десятка [видео]
Александра ПОДУШКО
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Фото: скриншот из видеоФото: скриншот из видео
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В минувшую пятницу, 5 июля, около 17:40 в 100 метрах от берега поселка Джубга перевернулся прогулочный катер «Атолл». На его борту находились 55 человек при максимальной возможной вместимости 12 человек. Двух пассажиров спасти не удалось – погибли женщины 1977 и 1985 годов рождения, приехавшие на отдых из Мордовии и Белгородской области. Их тела уже отправили родным для захоронения.

У капитана судна не было лицензии на перевозку пассажиров морским транспортом, а сразу после крушения он попытался скрыться, но был задержан.

Сразу после трагедии прокуратура заявила, что на курортах Краснодарского края начнутся проверки предпринимателей, которые организовывают морские прогулки для туристов. Об этом сообщил заместитель южного транспортного прокурора Валерий Козлов.

Прошло буквально три дня, а ситуация не меняется. Сегодня на пляже села Кабардинка очевидцы засняли, как туристов доставляют на прогулочные катера на обыкновенной резиновой лодке.

- На таком плавсредстве может поместиться максимум четыре человека, но на видео видно, что здесь их больше десятка. Отдыхающие сидят едва ли не на головах друг у друга, при этом на них не надеты спасательные жилеты, - сообщают «Кубанские новости».

Пока грядут очередные проверки, следует помнить, что правила поведения на воде обязаны выполнять все, ведь гораздо легче предупредить несчастье, чем ликвидировать чрезвычайную ситуацию.

В Кабардинке туристов катают на перегруженных прогулочных лодках.Видео: Кубанские новости

ИСТОЧНИК KP.RU

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