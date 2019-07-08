2019-07-08T14:17:55+03:00
Общество

Краснодарским школьникам и студентам вернули льготы на проезд

В мэрии сообщили, что действовать они будут в течение лета
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: instagram.com/etk_krasnodarФото: instagram.com/etk_krasnodar
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В кубанской столице вернули льготы на проезд школьникам и студентам. Ранее учащиеся учебных заведений не смогли оплатить картой в общественном транспорте. Кондуктор объяснила это тем, что льготы для них на каникулах не действуют, потому необходимо приобрести билет за деньги.

Ранее карты у учащихся учебных заведений не принимали после 30 июня.

Ранее карты у учащихся учебных заведений не принимали после 30 июня.

Однако 8 июля стало известно, что льготы для школьников и студентов будут действовать в течение лета. Евгений Первышов поручил в течение двух дней отработать все вопросы и вернуть право проезда со скидкой в муниципальном транспорте.

- Неправильно было ввести некое «сезонное» ограничение и «отключать» льготу на два месяца лета. Ведь в это время они ездят на дополнительные занятия, на практику, и льготный проездной все так же необходим, - сказал Евгений Первышов. - Средства на компенсацию расходов для предоставления всех льгот в городском бюджете есть.

Напомним, проезд по льготному проездному на три вида транспорта составляет в месяц - 800 рублей (на 50 поездок), 1050 рублей (на 75 поездок). В случае, если льготные поездки не использованы в текущем месяце, они не «сгорают», а переходят на следующие периоды без пополнения карты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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