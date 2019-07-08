2019-07-08T15:34:40+03:00
Общество

Минобороны продает участок в Краснодаре, на котором жители хотят построить детсад

Эту информацию подтвердил помощник мэры города
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: helpcitykrd.ruФото: helpcitykrd.ru
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Минобороны России выставили на продажу земельный участок по улице Дзержинского в Краснодаре. Площадь его 10550 квадратных метров. А расположен он между домами для военных.

Ранее жители города просили построить на участке детсад, однако для этого необходимо, что землю передали администрации.

Фото: facebook.com/vladimir.verbitskiy

Фото: facebook.com/vladimir.verbitskiy

- Подтверждаю. Евгений Первышов лично обращался в Минобороны и просили передать участок под строительство детского сада, - написал у себя на странице в Facebook Владимир Вербицкий. - Ситуация в районе не простая. Такие же обращения есть и по другим территориям, где нужно строить социалку.

По словам помощника мэра, в обращении власти Краснодара писали о том, что планируют на этом участке строительство детского сада для ребят, проживающих в районе Дзержинского, в том числе для детей военнослужащих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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