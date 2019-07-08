"Росводоканал Краснодар" призывает жителей сообщать об открытых люках

СЕГОДНЯ 15:31 2019-07-08T15:31:36+03:00

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За июнь 2019 года специалисты "Росводоканал Краснодар" (ООО "Краснодар Водоканал") выявили 69 фактов хищения крышек на водопроводных и канализационных колодцах.

- На сегодняшний день на обслуживании ООО «Краснодар Водоканал» находится 20 564 канализационных и 18 183 водопроводных колодца, крышки которых в соответствии с условиями эксплуатации невозможно оборудовать замками. Поэтому нередко они становятся добычей злоумышленников. Как правило, сняв крышку люка, похититель несет ее в пункт приема металлолома. Однако необходимо понимать, что каждый открытый люк — это, без преувеличения, угроза для жизни краснодарцев. Поэтому мы надеемся на поддержку жителей города и представителей органов власти в части ужесточения ответственности за незаконный оборот лома и кражу крышек канализационных и водопроводных колодцев, - говорит генеральный директор ООО «Краснодар Дмитрий Павлюченко.

- В рамках регулярных рейдов мы тщательно следим за своими инженерными коммуникациями, - уточняет директор по производству ООО "Краснодар Водоканал" Станислав Гераськов. - Ежемесячно наши специалисты выполняют порядка 70 заявок от жителей по восстановлению крышек на открытых колодцах. Совсем недавний пример - обращение жильца с ул. Игнатова, 61, где неисправный люк был полностью заменен на новый. Всего в первом полугодии был закрыт 391 колодец. Мы призываем краснодарцев не оставаться безучастными тогда, когда своими действиями возможно предотвратить развитие аварийной ситуации или даже спасти кому-то жизнь.

"Росводоканал Краснодар" напоминает горожанам, что в случае обнаружения открытых колодцев им необходимо немедленно сообщить об этом в диспетчерскую службу предприятия по телефону: (861) 220-28-38 или на «Горячую линию» службы безопасности ООО «Краснодар Водоканал» по телефону: (861) 226-97-48. Также можно зафиксировать на свое мобильное устройство марку автомобиля и государственный регистрационный знак нарушителей и отправить на электронную почту службы безопасности ООО «Краснодар Водоканал»: sb_krn@rosvodokanal.ru. До приезда специалистов желательно постараться оградить опасное место.

ИСТОЧНИК KP.RU