2019-07-08T16:14:17+03:00
Происшествия

Жильцы пострадавших от пожара домов на Мира и Коммунаров начнут получать выплаты с 9 июля

Сейчас комиссия заканчивает подсчитывать ущерб
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краснодаре с 9 июля жильцам пострадавших от пожара домов по улицам Мира, 90 и по Коммунаров, 208 и 210 начнут перечислять выплаты. Как стало известно, специальная комиссия уже завершила составление списков жителей, в завершающей стадии процедура оценки ущерба.

- Достаточно долго жители этих домов были без света, газ в доме по Мира отключен до сих пор. Соответственно, люди несли более высокие расходы даже на покупку еды. - сказал глава Краснодара Евгений Первышов. - Городской бюджет возьмет на себя дополнительную нагрузку по выплате этих компенсаций, пострадавших жильцов мы не оставим один на один в беде.

Все, кто прописан в пострадавших домах, получат по 10 тысяч рублей. Семьям, у кого при пожаре пострадало имущество, выплатят 50 тысяч рублей.

- Помимо этого, предстоит как можно быстрее восстановить полностью сгоревшую крышу многоквартирного дома на Мира, - добавил мэр города. - Мы берем на себя организацию ее строительства, так как сами жильцы этого сделать не смогут.

Сейчас уже удалось найти внебюджетные источники для строительства новой крыши. Подрядчик уже готовит проект строительства новой крыши. Начинается завоз необходимых материалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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