Начальник апшеронского спасотряда выписал себе премию на 250 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:34 2019-07-08T16:34:09+03:00

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Нарушения обнаружила прокуратура во время проверки. Оказалось, что начальник МКУ «Аварийно-спасательный отряд» издавал приказы о начислении себе премий на общую сумму 259 тысяч рублей.

Силовики предполагают, что самопремирование продолжалось с 2016 по 2017 годы. Помимо этого, руководитель учреждения выписал себе еще и материальную помощь в 60 тысяч рублей.

- Таким образом, должностное лицо совершило действия, явно выходящие за пределы своих полномочий. Ущерба местному бюджету причинен в размере более 300 тысяч рублей, - сообщает прокуратура Краснодарского края.

По данному факту материалы проверки направили в следственный орган. На начальника возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

В случае если вину его признают, то ему грозят штраф в размере до 80 тысяч рублей, либо лишение права занимать определенные должности на срок до пяти лет, либо принудительные работы на срок до четырех лет. Не исключено, что мужчина может оказаться и за решеткой - по закону лишить свободы его могут на срок до 4 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU