В аэропорту Сочи установят памятник космонавту Виталию Севастьянову

СЕГОДНЯ 16:45 2019-07-08T16:45:37+03:00

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В сочинском аэропорту установят памятник космонавту Виталию Севастьянову. Скульптура дважды Героя Советского Союза расположится в летнем дворике в зоне вылета аэровокзала. Как сообщает Юг Times, бюст аэропорту дарит автор проекта «Аллея российской славы» Михаил Сердюков.

- Работать над изготовлением монумента будет народный художник РФ Салават Щербаков, - сообщает пресс-служба сочинского аэропорта.

Напомним, имя летчика-космонавта Виталия Севастьянова присвоено Международному аэропорту Сочи в рамках проекта «Великие имена России». Помимо установки скульптуры, планируется назвать летний дворик в честь знаменитого космонавта.

Виталий Севастьянов ушел из жизни 6 апреля 2010 года, накануне Дня космонавтики. Несмотря на то, родился он в Красноуральске Свердловской области, родным всегда считал Сочи.

- Воспитывался я в Сочи и считаю его родным своим городом; здесь, в школе № 9, я получил среднее образование… - не раз говорил Виталий Севастьянов. - Я благодарен школе, я благодарен городу, дух которого наполняет меня и сейчас.

ИСТОЧНИК KP.RU