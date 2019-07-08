Отдыхающие чудом спаслись от камнепада в Геленджике
Инцидент случился на пляже «Сосновка» в Геленджике, который считается диким. Несмотря на то, что он не оборудован для купания, сюда ежедневно приезжают десятки туристов, желающих поплавать.
В какой-то момент с вершин посыпались большие камни. Люди, стоящие около скал, чудом спаслись, убегая от этого непредсказуемого явления.
Момент камнепада попала в объектив камеры мобильного телефона одной из отдыхающих.
Обвал на пляже "Сосновка" Видео: instagram.com/__katerina_mylife__.
- Живописное место, реликтовая пицундская сосна, родники, ищущие выход через светлые скалы, чистейшее и теплое море, освежающий бриз, отсутствие курортных скоплений, - рассказывает отдыхающая Екатерина. - В одно мгновение компанию молодых людей чуть не убило камнепадом. Девушка пережила шок. Повезло. На видео муж и дочь, по счастливой случайности были в море.
ИСТОЧНИК KP.RU
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