2019-07-08T17:09:00+03:00
Происшествия

Отдыхающие чудом спаслись от камнепада в Геленджике

Момент обвала на пляже попал на видео [видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: кадр из видео.Фото: кадр из видео.
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Инцидент случился на пляже «Сосновка» в Геленджике, который считается диким. Несмотря на то, что он не оборудован для купания, сюда ежедневно приезжают десятки туристов, желающих поплавать.

В какой-то момент с вершин посыпались большие камни. Люди, стоящие около скал, чудом спаслись, убегая от этого непредсказуемого явления.

Момент камнепада попала в объектив камеры мобильного телефона одной из отдыхающих.

Обвал на пляже "Сосновка" Видео: instagram.com/__katerina_mylife__.

- Живописное место, реликтовая пицундская сосна, родники, ищущие выход через светлые скалы, чистейшее и теплое море, освежающий бриз, отсутствие курортных скоплений, - рассказывает отдыхающая Екатерина. - В одно мгновение компанию молодых людей чуть не убило камнепадом. Девушка пережила шок. Повезло. На видео муж и дочь, по счастливой случайности были в море.

ИСТОЧНИК KP.RU

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