«Локомотив-Кубань» покинули Дорелл Райт, Джамел Маклин и Джером Рэндл

СЕГОДНЯ 16:58 2019-07-08T17:05:28+03:00

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ПБК «Локомотив-Кубань» объявил об уходе сразу трех игроков. Клуб решил не продлевать контракты с Джамелом Маклином и Джеромом Рэндлом, кроме того, истек срок соглашения с чемпионом НБА Дореллом Райтом.

- В 27 матчах Единой лиги ВТБ Райт набирал в среднем 11,4 очка, 3,6 подбора, 1,6 передачи, 0,9 перехвата и 1,1 потери за 21 минуту на паркете. В 18 играх Еврокубка статистика Дорелла Райта составила 10,6 очка, 3,4 подбора, 2,1 передачи, 0,7 перехвата и 1 потеря за 22 минуты 26 секунд, - сообщают в клубе.

Маклин сыграл за «Локо» 22 мачта в Единой лиге и 16 игр Еврокубка. А Рэндл присоединился по ходу сезона, успев провести всего 10 матчей.

В клубе поблагодарили спортсменов за игру и пожелали удачи в дальнейшей карьере.

По окончании сезона клуб покинули главный тренер Боб Доневалд, игроки Дмитрий Хвостов, Мустафа Фалль и Матеуш Понитка.

Новым наставником команды стал итальянец Лука Банки, Владимир Ивлев подписал новый контракт, кроме того состав усилил Уилл Каммингс.

ИСТОЧНИК KP.RU