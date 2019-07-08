Суд оставил в силе приговор директору сочинского «Водоканала»

СЕГОДНЯ 18:02 2019-07-08T18:02:56+03:00

Сергей Винарский проведет в колонии-поселения один год и пять месяцев

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Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда рассмотрела уголовное дело в отношении 58-летнего директора сочинского «Водоканала» Сергея Винарского. Ранее его Центральный районный суд Сочи признал его виновным по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Напомним, по версии следствия, Винарский подписал договор с застройщиком многоэтажки на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения. Документ не предусматривал оплату, хотя на тот момент в Сочи уже были установлены тарифы на эти услуги.

- Бывший директор все же выдал разрешение на незаконное подключение многоквартирного дома к сетям, - рассказывали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. - В результате от его действий пострадала организация, а также государство. Общая сумма ущерба составила 38 миллионов рублей

Центральный районный суд Сочи приговорил его к одному году и пяти месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Адвокат осужденного обжаловал решение, уверяя, что вина подзащитного не доказана.

- Доводы адвоката были опровергнуты, - сообщили в пресс-службе прокуратуры края. - Краснодарский краевой суд оставил приговор без изменения, жалобу - без удовлетворения.

ИСТОЧНИК KP.RU